Spider-Man et Venom confirmés pour Marvel's Midnight Suns (avec une date)

La promo depeut reprendre et il fallait bien deux grands noms de la franchise pour remettre le train en main, nous permettant donc d'apprendre que Spider-Man et Venom seront de la partie pour ce tactical saucede Firaxis, avec des retours US qui pour l'heure vont dans le très bon sens.Plus qu'à attendre le lancement désormais prévu le 7 octobre, et remarquons que l'éditeur ne fait plus aucune mention de la version Switch.