Relique inaccessible de l'ère SNES, Rendering Ranger R2 va revenir sur les supports actuels

Même un gros fan de shoot a peu de chances de se vanter d'avoir touché à(à moins de squatter les émulateurs) et pour cause : cette œuvre de l'ère Super Nes (1995) fut éditée à seulement 10.000 unités et n'est jamais sortie du Japon, ce qui est assez ironique quand on sait qu'il s'agit d'un jeu allemand, plus précisément signé Rainbow Arts ().Et bonne surprise, il n'y aura plus besoin de dépenser plusieurs milliers d'euros pour y jouer légalement puisque Ziggurat Interactive vient d'en annoncer le retour prochain en téléchargement sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch, pendant que Limited Run Games (toujours à l'affût d'un bon coup) se chargera d'une version boîte dont les précommandes ouvriront début août.