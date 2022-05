Une réédition pour Guilty Gear Strive

Histoire de rallumer quelques projecteurs sur, Arc System Works annonce une réédition de son titre pour le 9 août au Japon (et on imagine dans les alentours chez nous), intégrant tout simplement la grosse MAJ de rééquilibrage qui sortira le 10 juin ainsi que la totalité du contenu de la Saison 1, donc :- 5 personnages supplémentaires- 2 arènes- L'extension Another StoryEt histoire de préparer le terrain pour une potentielle Saison 2, une bêta sera lancée cet été pour mettre en place le total cross-play entre joueurs PC et PlayStation 4/5.