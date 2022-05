Miasma Chronicles, le nouveau projet tactique des créateurs de Mutant Year Zero

Aprèset le bien plus discret(d'ailleurs jamais sorti sur consoles), le développeur The Bearded Ladies s'est lancé dans un nouveau gros projet, toujours de l'ordre du jeu tactique, avec, attendu pour 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, et édité par 505 Games.On y suivra deux frères dans un monde où « Le Miasme » ravage tous les territoires, deux frères qui ne sont pas rappeler un certain manga/anime : l'un équipé d'un gant métallique (bon, pas un bras), l'autre transformé en robot, avec comme point de départ une histoire liée à leur génitrice.Le studio reconnaît d'emblée vouloir pousser les points forts de ces précédentes productions (donc l'univers et la narration) tout en s'attardant aux critiques bien entendues, donc le gameplay et l'accessibilité.