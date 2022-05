The Day Before devra attendre 2023

Placé actuellement comme le jeu le plus attendu des utilisateurs Steam, qui doivent l'avoir bien mauvaise devant l'annonce du jour, le MMO axé TPS/Survien'arrivera pas le 21 juin 2022 mais le 1er mars 2023, déjà sur PC, puis plus tard sur PlayStation 5 et Xbox Series.En cause, déjà la volonté de prendre son temps pour offrir une copie à la hauteur, mais également opérer un transfert de l'Unreal Engine 4 à l'Unreal Engine 5, donc de quoi s'attendre à quelque chose de plus beau et optimisé que ce que l'on peut voir ci-dessous. Car c'est déjà bien joli...