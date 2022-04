PS Plus : le programme de mai

Comme d'habitude avec le fameux ninja de Dealabs, la gamme de jeux PlayStation Plus du mois de mai (à télécharger à partir de mardi 3) accueillera bien les jeux leakés, à commencer par, ce qui est surprenant avec l'EA Play mais Sony doit avoir en tête la volonté de maintenir abonné le grand public en attendant les modifications de son service (le 22 juin).A part cela, ce sera le jeu d'action(compatible VRR) et le rogue bien connuqui s'offre l'occasion de toucher encore plus d'intéressés.