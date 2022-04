GrimGrimoire Once More : premier trailer

Après la mention dans les pages du dernier Famitsu, Vanillaware confirme maintenant officiellement l'arrivée du remasteravec un premier trailer et un visuel des jaquettes japonaises, le titre n'étant de toute façon prévu que sur l'archipel pour le moment (28 juillet, PS4/Switch).Cette nouvelle édition proposera, outre une hausse de la résolution et une adaptation 16/9, un nouveau mode de difficulté, la possibilité d'accélérer la vitesse de jeu et surtout des modifications du système avec l'ajout de quatre magies et d'un nouvel arbre de compétences.