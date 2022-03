Ne souhaitait pas attendre l'arrivée du casque de nouvelle génération estampillé PlayStation, c'est donc sur le premier PSVR quedébarque aujourd'hui même, environ 4 ans après le sympathique premier épisode qui reste l'un des plus beaux succès du marché (plus d'un million de ventes).En voici un trailer pour vous donner éventuellement l'envie de ressortir votre casque (et les trois tonnes de fils) du carton.