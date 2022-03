Postal 4 : trailer et date de sortie

Sans limite dans sa vulgarité,va finalement arriver au bout de son chemin, avec l'annonce de la fin de son accès anticipé (en cours depuis octobre 2019) pour un lancement officiel le 20 avril sur PC via Steam, GOG et GMG (33,99€ dans tous les cas).On vous laisse avec un trailer et quelques visuels, en ajoutant pour les intéressés que le titre bénéficiera de textes FR, et de la sacro-sainte voix de Jon St. John () même s'il sera possible de sélectionner les deux précédents doublages.