LEGO Star Wars : La Saga Skywalker fait le point à l'approche de son lancement

Plus ambitieux projet de l'histoire de Traveler's Tales, plusieurs fois retardé en passant,arrive à terme avec son lancement prévu le 5 avril sur l'intégralité des supports, et en voici un gros trailer pour présenter les choses à résumer simplement : plus de contenu et de personnages que jamais avec les 9 principaux films au programme (le Season Pass se chargera du reste).Indiquons qu'il y a quelques jours fut rapporté par diverses sources que le studio aurait déjà un autre projet LEGO en chantier annexe, pour une franchise qu'il faudra désormais partager : tout commeavec EA, la Warner n'a plus l'exclusivité des jeuxet 2K Games aurait déjà sorti le chéquier pour 3 titres.