Un nouveau trailer pour Soul Hackers 2

Cette nouvelle semaine démarrera donc avec Atlus qui nous lâche une deuxième bande-annonce pour son récemment annoncé, où l'on découvre plus exactement les tenants du scénario : si Ringo et sa team doivent sauver le monde en maintenant en vie certains personnages clés, c'est parce que ces derniers possèdent en eux des « Covenants », entités puissantes pourchassées par la Phantom Society (les méchants quoi). Le jeu démarrera justement après la mort de Ichiro Honda et la récupération de son Covenant par Iron Mask, l'un des membres de la Phantom Society.Pour en savoir plus, il faudra patienter jusqu'au 26 août 2022, date du lancement mondial (et avec trad FR) sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen.