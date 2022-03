Malgré le récent report, Forspoken va faire l'actu via GameInformer (vidéo)

On ignore encore sifera partie du State of Play de ce soir, mais toujours est-il que Game Informer prendra en charge en ce mois de mars une partie de l'actualité pour cet action-RPG récemment reporté au 11 octobre prochain (PC et PlayStation 5).Le site/magazine nous offre une petite vidéo teasing en attendant du frais, dont de nouveaux extraits de gameplay qui permettront de lever le voile sur une autre région (Avaolet) ou encore un aperçu des activités annexes.