Sifu passe déjà le million de ventes

L'équipe de Sloclap est actuellement sur un petit nuage : malgré le défi imposé et un calendrier chargé,aura réussi à franchir la barre du million de ventes en moins d'un mois, sans même avoir eu besoin d'une version physique qui arrivera néanmoins le 3 mai.Un titre qui va d'ailleurs survivre encore quelques temps avec quelques MAJ gratuites, certaines inconnues en préparation, d'autres connues comme l'ajout du doublage en mandarin d'ici la fin de semaine, et prochainement des options pour rendre l'expérience plus accessible. Pas du luxe au regard du grand public : selon les stats publiés, seulement 150.000 joueurs ont terminé le jeu.