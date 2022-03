Avant sa sortie, Ghostwire : Tokyo s'offre une préquelle surprise (et gratuite)

A ceux qui sont intéressés par Ghostwire Tokyo qui doit arriver ce 25 mars, Bethesda et Tango Gameworks ont trouvé une bonne manière de commencer à vous plonger dans le scénario en livrant gratuitement une préquelle sous forme de visual-novel, disponible sur PlayStation, et prévue le 8 mars sur PC.Nommé « The Corrupted Casefile », cette expérience vous proposera donc de découvrir KK et sa team de détective dans une enquête se déroulant 6 mois avant le gros morceau.