Shadow Warrior 3 : grosse présentation avant la sortie, et Day One dans le service PS Now

C'est mardi prochain (le 1er mars) que sortira enfinsur PC, PlayStation et Xbox, l'occasion pour Devolver de nous faire un petit rappel de la nervosité de son gameplay avec cette bonne grosse vidéo.Mais la grosse surprise vient en fait du PlayStation Blog qui nous annonce que le titre sera proposé Day One non pas sur le PS Plus… mais sur le PS Now. Un nouveau coup de projecteur sur le service à abonnement compatible streaming et téléchargement, après le coup deen décembre.