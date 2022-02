Une Capcom Fighting Collection le 24 juin

C'est les 35 ans de la franchiseet bien entendu, Capcom ne pouvait résister à l'envie de balancer une énième compilation, donc prévue le 24 juin (PC, PS4, One, Switch) sous le simple nom deCar oui, vu qu'unea déjà été lancé pour les 30 ans, il était sage de ratisser beaucoup plus large en y balançant la totale demais aussi des titres bien méconnus, dontqui n'avait jamais dépassé l'espace des salles d'arcade.La liste des dix titres :En arguments :- Fonctionnalités online pour tous les jeux- Parties classées, entre amis et salons personnalisés- Code réseau rollback- Mode spectateur- Nouveau mode entraînement- Sauvegarde libre- Mode musée (500 éléments)- Lecteur de musique (400 morceaux)Enfin, une « double compilation » incluantetsortira le même jour en dématérialisé pour 60€, là où les Japonais auront l'honneur d'une version boîte, du moins coté PlayStation et Switch.