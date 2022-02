RPG Time a enfin une date de sortie

On l'avait oublié vu les quelques reports et le silence marketing (le titre était de base prévu début 2020) mais c'est la bonne pour le studio DeskWorks : sa petite originalitéa enfin une date de sortie et ce sera pour le 10 mars sur PC, Xbox Series et Xbox One.Un nouveau trailer est disponible accompagné d'une mauvaise nouvelle, à savoir le fait que nous n'aurons droit qu'à des textes US, japonais et chinois, alors que des visuels FR avaient fuité peu de temps après l'annonce. Peut-être pour une future MAJ ?