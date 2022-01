Crytek officialise enfin Crysis 4

C'était attendu et la trilogie remasterisée n'était pas à unique but de gratter un petit billet pour la forme : Crytek confirme (enfin) le développement de, ou plutôt les intentions que le projet verra le jour à l'avenir puisque nous en sommes encore à la planification et à un large recrutement.Forcément, ça tournera sous la dernière version du CryEngine et forcément, ce sera un projet « véritablement Next Gen », ce qui est un peu la moindre des choses pour une franchise qui a toujours souhaité en mettre techniquement plein la vue (surtout le premier à son époque).