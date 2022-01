Sniper Elite 5 aura aussi son mode Invasion

En marge d'une nouvelle bande-annonce tout en CG pour poser le cadre de ce nouvel épisode (se situant en 1944),a droit à une petite information concernant une nouveauté pour la franchise, beaucoup moins pour le média : une option « Invasion », où un joueur débarquera dans votre partie en incarnant un soldat de l'Axe.Bien entendu, rien ne vous empêchera de désactiver l'option, mais sachez tout de même que vous débarrasser des différents envahisseurs tout en menant à bien vos objectifs vous offrira des boosts d'expérience ainsi que des skins pour vos armes comme votre perso. Celui qui sera du coté de l'Axe pourra lui gagner de nouvelles armes et objets.Sortie prévue pour cette année sur PC et en cross-gen PS/Xbox, en rappelant son intégration Day One dans le Game Pass.