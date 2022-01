My Hero Academia : Ultra Rumble se présente

Bandai Namco précise les choses autour de, nouvelle adaptation qui délaissera le classique genre du Versus Arena pour du Battle Royale, ce qui n'est pas non plus d'une folle originalité à notre époque mais passons.Donc ce sera des batailles rangées à 24 joueurs à raison de 8 équipes de 3 combattants pour un nombre de protagonistes encore non spécifiés : 12 seulement sont connus pour le moment. Quant à la petite touche propre à chaque jeu du genre, notre intéressé proposera de ramasser des cartes de compétences sur la map pour gagner en puissance le temps d'une partie, avec possibilité de ramasser les cartes des opposants en leur démontant la tête.Enfin, comme attendu, une bêta fermée aura lieu du 2 au 6 février (mais seulement au Japon) avant une sortie officielle logiquement pour cette année, et ce sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Oui, la New Gen, c'est surfait.