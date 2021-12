Infinity Strash Dragon Quest prend enfin RDV

Après 18 mois sans nouvelle (hormis 4 images entre temps, juste pour la forme),va enfin revenir dans l'actualité ce 18 décembre à 06h00 heure française dans le cadre d'un Stream spécial consacré à la franchise « Dai ». Ce jour-là permettra également d'avoir des nouvelles du suivi du jeu mobile, ainsi que du titre destiné aux salles d'Arcade.Quant au principal morceau précité, on espère que cela sera l'occasion pour obtenir une petite fenêtre de sortie, et pourquoi pas des précisions quant aux supports tant on se doute que la PlayStation 4 et la Switch ne pourront éternellement être les seules concernées.