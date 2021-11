Shovel Knight Pocket Dungeon a une date de sortie

Pour les curieux et accessoirement fan du chevalier à la pelle,tiendra sa promesse d'une sortie pour la fin d'année avec un lancement annoncé pour le 13 décembre (PC, PS4, Switch) au prix de 19,99€.Pour rappel, c'est un spin-off dont la forte originalité sera de mixer le puzzle-game et le dungeon crawler, jusqu'au rythme de l'action en fonction de vos déplacements, avec tout de même 10 personnages jouables et même de la narration au cœur d'un mode histoire qui accompagner du versus.