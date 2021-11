Dragon Ball : The Breakers ne sera pas un F2P, mais sera vendu à prix réduit

Loin de générer la hype du siècle même si l'on peut saluer l'originalité d'exploiter un tel gameplay pour une licence habituée dans 99 % du temps à de la baston brute,se montrer avec une nouvelle vidéo de gameplay pour rappeler son principe simple et déjà vu dans des productions comme: 6 humains, créés sur mesure ou stars délaissées de la série comme Bulma et Oolong, doivent utiliser des capacités et majoritairement fuir l'un des méchants de la série, et ce jusqu'à l'activation d'une « porte de sortie ».Le producteur nous donne d'ailleurs de nouvelles informations :- Background façon Xenoverse.- Possibilité parfois d'exploiter certains pouvoirs connus de la Team Z.- Possibilité d'invoquer Shenron pour bénéficier temporairement d'une vraie force de frappe.- D'autres personnages connus (mais sans pouvoirs) seront présents.- Les maps pourront être en partie détruire par celui qui incarne l'un des méchants.Enfin, et c'était l'une des interrogations : ce ne sera pas un F2P mais Bandai Namco promet un prix réduit par rapport aux standards, en plus d'un suivi fait de MAJ gratuites.