Project L : le jeu de baston League of Legends revient avec une nouvelle présentation

L'annonce commence à prendre de l'âge, maisavance bien, preuve d'un retour surprise dans l'actualité en ce week-end calme pour montrer l'évolution du projet, ici avec une vidéo de présentation à prendre comme une forme de note d'intention : les principaux éléments de la structure sont là (gameplay, DA…) mais il reste encore à concevoir le casting, les arènes, le HUD, les éléments online…Bref, énormément de choses qui expliquent qu'il faudra encore se montrer très patient pour découvrir cette version baston de, le lancement étant attendu pour 2023 au mieux, avec néanmoins la promesse de deux grosses présentations beaucoup plus complètes dans la seconde moitié de 2022. Genre pour vraiment démarrer la communication donc.Notons qu'on ignore encore les supports officiels mais on aura néanmoins le nez pour parier au moins sur le trio PC, PlayStation 5 et Xbox Series.