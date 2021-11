Skyrim - Anniversary Edition : trailer de lancement

Il y a dix longues années sortait, le plus gros succès de l'histoire de Bethesda, plusieurs fois porté, remastérisé, et demain une nouvelle fois édité dans une version « Anniversary » sur PC, PlayStation et Xbox (en cross-gen) avec les détails suivants :- La versionsera vendue 54,99€ et proposera l'intégralité du contenu, les extensions mais aussi et surtout 500 éléments du Creation Club dont la fonction pêche, des donjons supplémentaires et même chose coté ennemis, skins, quêtes, armes, boss, magies…- L'upgrade entre deux consoles de même famille est gratuite mais ne proposera que le léger bonus technique propre aux supports New Gen.- Si vous possédez déjà le jeu de base sur PS4/One (la), vous pourrez payer l'upgrade avec les 500 éléments quel que soit le support pour 19,99€.En voici le trailer de lancement.