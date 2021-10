Flight Simulator : une grosse MAJ gratuite et une extension payante pour le 18 novembre

En marge de son event pour les 20 ans de la marque Xbox, Microsoft a annoncé queprendra un peu plus de galon le 18 novembre avec pour commencer l'upgrade GRATUITE « Game of the Year Edition » qui proposera 5 nouveaux avions, 8 aéroports premiums, des tutos supplémentaires, des missions inédites, une refonte du système de météo et un support DX12. On prend.Le même jour arrivera également la première extension du jeu, « Reno Air Races », proposera des courses aériennes du championnat national STIHL avec donc du multi en ligne, et quatre avions de base. Le prix sera de 19,99€.