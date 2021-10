Un peu à la manière de l'EA Play, mais sans abonnement et donc pour tous, Ubisoft proposera une période d'essai pourpour permettre à chacun de découvrir l'intégralité du jeu du 21 au 27 octobre, terme néanmoins un peu marketing puisque concrètement, vous aurez 4h et pas une de plus avant qu'on vous invite à sortir la carte bleue.Le jeu « complet » (y a du suivi) arrivera lui juste après, donc le 28 octobre.