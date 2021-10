Crysis Trilogy Remastered : une dernière vidéo comparo (PC) avant le lancement

Plus qu'une journée avant le lancement deet Crytek termine son tour des comparos en abordant le PC, pour quelque chose de forcément moins percutant que la transition PS3/360 aux consoles actuelles mais vous aurez forcément le top du top en matière de frame-rate, résolution et autres options.50 balles la trilogie quel que soit le support, en rappelant que les versions PS4/One auront une boîte (seulement la rétrocompatibilité + bonus graphiques pour la PS5/SX), et que la Switch devra patienter encore un peu.