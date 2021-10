Battlefield 2042 : présentation du mode Hazard Zone

EA et DICE ont enfin levé le voile sur le mode « Hazard Zone » deet on pourrait résumer ça simplement par des affrontements à objectifs mais de moindre ampleur que le mode classique.Pour faire simple, on se retrouvera sur les 7 cartes habituelles mais dans des versions de moindre taille, avec 32 joueurs sur PC/PS5/SX (24 sur PS4/One) avec à chaque fois des escouades de 4 joueurs (1 seul spécialiste par escouade) pour aller explorer et récupérer des disques de données d'un bout à l'autre de la carte, avec l'évident risque de tomber sur du monde sur le chemin. Chaque partie se déroulera en plusieurs manches et chaque disque de données récupérés vous offrira de la monnaie in-game pour débloquer du matos pour devenir de plus en plus puissant à chaque manche.Voilà. On vous laisse avec trailer et quelques visuels, en rappelant que le lancement du jeu aura lieu le 19 novembre.