Le Story Trailer de Call of Duty : Vanguard

90% des joueurs fileront directement sur le multi ou en resteront au Warzone mais Activision tient à dire qu'il y a quand même des mecs qui ont bossé sur la campagne solo de, et nous en livre donc un trailer spécialement dédié et hautement cinématographique, sans avoir besoin de gameplay pour décrire les enjeux et les trois personnages jouables, pour autant de batailles à mener du Pacifique à Stalingrad en passant par la Normandie (et un peu d'Afrique).Rendez-vous sur PC/PS/Xbox le 5 novembre pour repartir au front.