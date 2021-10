Babylon's Fall prépare la Phase 3 de sa bêta

continue son chantier et c'est donc du 15 au 17 novembre que se déroulera la troisième phase de la bêta fermée, celle censée nous montrer les progrès effectués après les premiers retours de la communauté, particulièrement durant la Phase 1.Dans les grandes lignes :- Diverses améliorations graphiques (et moins de flou)- Davantage de nervosité dans le gameplay- Diverses refontes comme du coté des combos- Des actions uniques pour chaque armeA noter également :- La version PS5 sera concernée par cette Phase 3 (en plus du PC et de la PS4)- Ajout du cross-play- Une vidéo plus complète sur les améliorations sera diffusée prochainement- Un Discord officiel pour continuer de récupérer les retours ouvrira d'ici la fin d'année