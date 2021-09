The Good Life a enfin une date de sortie

aura démarré son chantier avec quelques couacs de financement participatif, et au final quatre ans d'attente, mais Playism assure que nous sommes enfin dans la dernière ligne droite en annonçant un lancement pour le 15 octobre, comme prévu sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch (sans oublier une proposition Day One dans le Game Pass).Pour rappel, il s'agira d'un jeu d'aventure où la jeune journaliste Naomi part se refaire une santé financière dans une petite bourgade anglaise afin d'enquêter sur un meurtre et si possible ramener quelques jolis clichés qui rapportent. Tout serait plus ou moins normal si les habitants ne se transformaient pas en chiens/chats une fois la nuit tombée, sans pour autant s'en souvenir le lendemain, phénomène qui va également toucher notre héroïne (qui elle s'en souviendra très bien).En voici un nouveau trailer.