Outcast 2 : A New Beginning se dévoile

Promis par THQ Nordic,prend sérieusement forme 22 ans après la sortie du premier épisode (par Infogrames) avec ici deux vidéos pour présenter les bases de cette suite se situant 20 ans plus tard (justement) conçue par Appeal Studio et qui fera toujours la part belle à l'exploration avec une gigantesque planète à explorer. On retrouvera le héros Slade et la même planète, forcément bien différente (plein de nouvelles zones, villages et un bestiaire renouvelé) que l'on pourra fouiner de part et d'autres équipé d'un jet-pack.Cette suite a déjà 3 ans de développement derrière elle, avec quelques membres ayant déjà travaillé sur le premier (dont Lennie Moore) mais il faudra se montrer encore patient vu que le stade Alpha n'a pas encore été atteint. Pour cela que THQ Nordic ne se risque pas à livrer la moindre fenêtre de sortie, mais est conscient qu'il sera bien trop tard pour parler cross-gen : ça sortira uniquement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.