Après plus de 25 ans d'absence, MechWarrior revient sur supports PlayStation

26 ans après le deuxième épisode, la franchiseva enfin faire son retour sur supports PlayStation avec forcément le récent, déjà disponible sur PC et les différentes Xbox, et désormais attendu le 23 septembre sur PS5 & PS4.Point de surprise puisqu'on y retrouvera la longue campagne solo, le mode coopération jusqu'à 4 (en total cross-play) et l'extension qu'il faudra néanmoins acheter à part. Le seul bonus reste la promesse d'une prise en compte des spécificités de la DualSense, des gâchettes au retour haptique.