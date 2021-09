PS Now : le programme de septembre

Sony indique que le service PlayStation Now se mettra à jour dès demain, le 7 septembre, avec une nouvelle fournée de titres à télécharger sur PS5/PS4 (ou en Cloud), mais également sur PC (seulement en Cloud).On rappellera que l'arrivée de(l'original, remasterisé) ouvre la voie à un programme qui perdurera jusqu'à janvier, avec un épisode par mois (dans l'ordre : VIII, IX, X/X-2 et le XII The Zodiac Age).(jusqu'au 28 février 2022)