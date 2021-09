Sol Cresta : une date pour le shoot de PlatinumGames, et déjà un trailer d'une future extension

Proposé à la base comme un poisson d'avril, le shootsera bien une réalité de PlatinumGames avec une sortie annoncée pour le 9 décembre, jour où l'on pourra donc découvrir cette « suite » deet, signée Hideki Kamiya et qui vient s'illustrer avec une longue vidéo de gameplay.Il y a une certaine part d'ambition derrière ce projet et il y a d'ailleurs intérêt vu le tarif annoncé (39,99€) sachant qu'une première extension payante est déjà dévoilée via la deuxième vidéo, apportant un véritable mode histoire. Pas de date pour ce DLC.