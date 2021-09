KOF XV : Ash Crimson monte sur le ring

Apparu dans la franchise depuis bientôt une décennie et toujours au rapport dès que SNK place un nouvel épisode sur le marché, Ash Crimson répondra donc à nouveau à l'appel du ring pour, avec l'habituelle bande annonce que voici.Pas encore de Team pour le personnage qui est le 27e annoncé pour ce nouveau chapitre qui en proposera 39 à la sortie, et 45 après sa première année de carrière, un « Team Pass » étant au rapport pour environ 30 balles, directement inclus dans la version Deluxe.KOFXV débarquera dans les bacs le 22 février 2022 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et PlayStation 4.