Starfield débute son tour des lieux

Il faudra probablement attendre le printemps 2022 pour que Microsoft et Bethesda passent la seconde sur la communication autour de, mais les développeurs comptent nous faire patienter tranquillement avec des petites gouttes d'informations à rythme régulier, ici pour présenter trois des principaux lieux de ce RPG SF :- Le spatioport « New Atlantis ».- « Akila » et ses allures très Star Wars (avec de gros prédateurs à l'extérieur).- « Neon », ancien port devenu un joyeux bordel depuis la découverte d'une nouvelle forme de vie aux propriétés psychotropes.Le titre sortira le 11 novembre 2022 sur PC et Xbox Series.