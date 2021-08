eFootball : du gameplay pour la GamesCom

Présent à la GamesCom, le nouvellement nomméde Konami s'est offert un premier trailer de gameplay et on apprend qu'à l'instar du contenu lui-même, le gameplay sera amené à évoluer au fil du temps, tout n'étant pas là pour le lancement, aussi bien par manque de temps que par le besoin de recueillir l'avis de la communauté sur le sujet. Drôle d'époque.Le lancement du jeu dans sa forme première aura lieu en fin d'année, en F2P on rappelle, avec donc des allures de grosse démo comme le reconnaît lui-même l'éditeur, mais déjà une première feuille de route où se positionnent d'ici la fin de l'hiver le total cross-play, la version mobile, le mode Ligues en ligne ou encore le premier tournoi eSport.