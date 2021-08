Le trailer GamesCom de Far Cry 6

On en a déjà beaucoup vu surmais Ubisoft est bien obligé de maintenir l'actualité autour de ce sixième épisode avec son grand méchant Yara Antón Castillo (Giancarlo Esposito) et son cadre habituel pour la licence : c'est potentiellement paradisiaque mais on a autre chose à faire que de regarder le panorama.Attendu de base en février dernier, le titre sortira enfin le 7 octobre sur PC, PlayStation et Xbox (cross-gen) sans oublier Stadia.