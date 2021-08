The Gunk a enfin donné des nouvelles

Connu pour sa série desqui a su ratisser large niveau genres, le studio Image&Form abordera avecsa première production en 3D pour un résultat qui a une belle gueule (merci l'Unreal Engine 4) vu cette première vidéo de gameplay.Malheureusement, le long silence depuis l'annonce l'année dernière n'avait rien d'innocent : prévu de base pour septembre 2021 (le mois prochain donc), le titre n'a désormais plus de fenêtre de sortie précise. Il reste néanmoins attendu sur PC, Xbox Series et Xbox One, avec upgrade graphique pour ceux qui débuteront d'abord sur old-gen, en rajoutant que ce sera en 60FPS sur les deux premiers supports cités, et seulement 30 sur la vieille One.