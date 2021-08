Stray Blade : le Souls-like de 505 Games se dévoile

505 Games veut sa petite part du gâteau dans le domaine du « Souls-like » et a dévoilélors du dernier show Xbox, donc un action-RPG qui reprendra les fondamentaux du genre avec néanmoins ses quelques originalités comme la présence d'un allié qui aura son propre arbre de compétences, la présence de capacité qui ouvriront de nouvelles voies dans les zones déjà traversées, ou encore le fait que les ennemis ne reviennent pas après résurrection, ou plutôt remplacés par d'autres (au hasard).Sortie prévue courant 2022 et malgré une certaine simplicité graphique et esthétique qui n'est pas sans rappeler des productions types, ça reste une production purement New Gen : uniquement prévue sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.