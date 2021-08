Demon Slayer : une mise à jour post-launch (et gratuite) pour gonfler le casting

Les fans peuvent souffler un peu devant le casting très réduit (et composé en plus de plusieurs variants) de: CyberConnect2 vient d'annoncer qu'une mise à jour arrivera après le lancement avec au programme plusieurs démons jouables dans le mode Versus, ce qui tombe bien puisque aucun représentant de cette catégorie ne fait partie du roster de base.qui arrivera le 15 octobre sur PC, PlayStation et Xbox (cross-gen), et on ajoute pour compléter l'article une petite publicité locale.