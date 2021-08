Marvel's Avengers : la présentation complète de l'extension War for Wakanda

Comme prévu, Crystal Dynamics a tenu à poser une nouvelle « War Table » pour fêter la sortie ce 17 août de la nouvelle extension gratuite de, donc celle consacrée à Black Panther et au territoire du Wakanda.16 minutes de présentation donc, permettant d'ailleurs de confirmer que Crossbones sera bien l'un des nouveaux boss aux cotés de Klaw, et que le HUD va avoir droit à une refonte, notamment dans la page des personnages ou encore des raccourcis pour démanteler plusieurs pièces d'équipement en même temps.Déception tout de même qu'absolument rien n'a été lâché sur l'avenir, mais on n'oubliera pas qu'il y a seulement quelques heures, le principal game-designer a promis de nouvelles infos dans les semaines à venir, aussi bien pour(dont l'extension est maintenue pour cette année) que pour « d'autres choses ».