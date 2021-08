Godfall accueille son extension et sa MAJ

Pour la petite communauté qui continue de squatter, ce 10 août est une date importante dans la carrière du jeu avec non seulement la sortie de la version PlayStation 4 (en plus de celles dispos depuis des mois sur PC/PS5) mais aussi un combo entre l'extension « Fire & Darkness » et la mise à jour gratuite « Lightbringer ».Pour ce qui concerne l'extension à 19,99€ :- Nouvelles zones située dans le Royaume de Feu- 5 boss inédits et 10 nouveaux types d'ennemis- 20 nouveaux skins- Contenu pris en compte dans les modes secondaires comme la Tour de CombatPour ce qui concerne la mise à jour gratuite :- Option matchmaking (enfin)- Nouveau mode où l'on enchaînera des ennemis en devant accepter (si vous le souhaitez) une malédiction à chaque étape. Plus vous aurez de malédiction, plus les ennemis seront puissants et les récompenses importantes en cas de victoire.- 40 nouveaux objets à débloquer