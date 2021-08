THQ Nordic continue d'arrondir ses fins de mois avec des portages tardifs sur Switch, annonçant queva enfin débarquer sur l'hybride de Nintendo, et ce pour le 30 septembre, en boîte comme en dématérialisé et au prix de 39,99€, sachant que cette édition aura au moins les honneurs d'inclure directement les deux DLC.Notons que coté Xbox, le titre fait partie des jeux Games With Gold (jusqu'au 30 août), mais sans les DLC.