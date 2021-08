The Medium se montre un peu sur PlayStation 5

Bloober Team a le temps de revenir surpour promouvoir l'arrivée le 3 septembre de son titre en format PlayStation 5, aussi bien numériquement que physiquement, et ce sera d'ailleurs à la même date que des versions boîtes débouleront également sur PC et Xbox Series.Un trailer permet au producteur d'expliquer que les choses seront faites comme il faut pour exploiter au mieux les capacités de la DualSense, ce qui ne devrait pas bouleverser une expérience qui, mais pour les intéressés, sachez que ce sera à 49,99€ sur le PS Store avec réduction de 10 % pour les membres PS Plus, et la possibilité d'obtenir gratos une OST et un artbook (numériques dans les deux cas) en passant par la case précommande.