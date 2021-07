Battlefield 2042 : le point sur le mode Portal + rumeur autour du système de Saisons

Leaké avant l'heure mais présenté plus en détails durant l'EA Play Live, le mode « Portal » dea donc eu droit à suffisamment de détails pour savoir à quoi s'attendre, ressemblant presque à une sorte de page web qui d'ailleurs sera également accessible depuis un mobile/tablette pour pouvoir préparer à l'avance vos propres parties pour la soirée, enregistrer les idées des autres, ou tout simplement améliorer ces dernières si vous vous sentez plus créatifs que le reste de la communauté.Dans les grandes lignes :- Les joueurs pourront absolument décider de toutes les règles, du mode à la composition des équipes, le spawn des véhicules et même des options diverses comme le friendly fire ou l'impossibilité de courir pour certaines classes, le but étant de pousser à un véritable équilibre.- 13 maps seront disponibles au lancement, dont 7 de, et six issus deet- Chacune des cartes sera refaite sous la dernière version du Frostbite, et pourront être jouées avec le même nombre de joueurs qu'à l'époque, ou avec un boost (64 ou 128 joueurs selon la map).Enfin, si cela n'a pas été évoqué hier, l'un des principaux insiders autour de la franchise a révélé que le titre fonctionnerait bien par saison (rien d'étonnant), avec à la fois un Pass payant uniquement fait de cosmétique, mais également du contenu gratuit.Chacune des saisons s'articulerait comme suit :- 1 nouveau spécialiste- 2 nouvelles maps- 2 maps supplémentaires pour le « Portal »- Update du mode « Hazard Zone » (qui reste à dévoiler)- 6 à 8 nouvelles armes- 2 à 3 nouveaux véhicules- 1 Pass fait de 100 paliers (purement cosmétique)