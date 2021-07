Codemasters dévoile son GRID Legends

Fraîchement acquis par Electronic Arts, juste sous le nez de Take-Two qui n'a pas su lutter contre l'offre de son rival, Codemasters a profité du dernier show de son mécène pour placer l'annonce de, nouvel épisode qui ratissera large coté véhicules (plus d'une centaines) et circuits (130 tout de même) tout en ajoutant un éditeur de courses et, plus important si la qualité est là, un énorme mode scénarisé.Le titre arrivera quelque part en 2022, évidemment sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, mais encore et toujours sur PlayStation 4 et Xbox One.