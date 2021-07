Elex II commence à montrer son gameplay

Comme nous l'avions appris durant le dernier E3, le studio Piranha Bytes (aux mains de THQ Nordic) ne compte pas encore revenir vers sa franchisemais souhaite plutôt redonner sa chance àavec un deuxième épisode, quand bien même le premier une claque aller-retour sur le plan critique.Une vidéo de gameplay fournie par WCCtech vient nous montrer les résultats d'un chantier encore loin d'être terminé pour une suite qui compte rester dans les fondamentaux du studio mais en prenant néanmoins en compte les défauts du premier (et c'est bien) : un RPG à l'ancienne avec une grosse dose d'exploration mais dans un monde cette fois beaucoup plus riche. C'est d'ailleurs toujours le territoire de Magalan, mais qui a bien évolué (plusieurs années ont passé) avec surtout un apport plus conséquent de PNJ avec donc les quêtes qui vont avec, et toujours un principe de choix/conséquences selon votre façon de vouloir unir les différentes factions face à un envahisseur alien.On attend cesur PC et en cross-gen PlayStation/Xbox, sans date de sortie pour l'instant.